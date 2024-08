Perfide Praxis: Wenn Therapeuten übergriffig werden

An ihrem tiefsten Punkt, als sie schon lange nicht mehr an Heilung glaubt, zieht Annett Heyer ihre Hose herunter und pinkelt auf den Balkon. Seit Stunden ist sie in dem angrenzenden Zimmer gefangen. Ihr Klopfen und ihre Schreie blieben wirkungslos. Jetzt hat sie aufgegeben, ist ins Freie getreten, das Wasser läuft. Die ganze Nacht wird sie noch eingesperrt bleiben, bis sich am nächsten Morgen die Tür öffnet. Den Schlüssel umdrehen wird die Frau, die jahrelang ihre Therapeutin war.

Aber Therapeutin