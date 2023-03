»Ich hatte große Angst, den Stempel des Scheiterns zu tragen«

Simone Burel, 36, Mannheim, neuer Job

»Nach meiner Linguistik-Promotion in Mannheim habe ich in Frankfurt bei einem Finanzdienstleister als Kommunikationsleiterin angefangen. Ich war 28, wollte unbedingt in die Leitungsposition, hatte den höchsten Bildungsabschluss in der Firma und bereits Erfahrung in der Unternehmensberatung. Aber ich hatte noch nie in einem so großen Unternehmen gearbeitet. Dort herrschte eine andere - männlich und machtorientierte Kultur, die nicht dem entsprach, was ich mir vorstellte. Im Großraumbüro saß ich in der Mitte, ich konnte mich