SZ-Magazin: Was würden Sie raten, wenn jemand überlegt, ob er oder sie Geld spenden soll – aber noch zögert?

Burkhard Wilke: Ich finde es toll, wenn jemand darüber nachdenkt – vor allem, wenn er oder sie nicht schon regelmäßig spendet. Die meisten Organisationen leisten hervorragende Arbeit. Insofern würde ich sagen: Tun Sie’s einfach! Aber ich rate davon ab, impulsiv zu spenden, weil man in der Fußgängerzone angesprochen wird oder einen herzzerreißenden Brief bekommt. Stattdessen sollte man sich überlegen, welches Thema einem am Herzen liegt und sich dann gut informieren.