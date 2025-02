Die Lösung ist so simpel, so logisch, so gut, dass man kaum begreift, warum es nicht schon seit Jahren in ganz Deutschland so läuft. Man nimmt zwei ewige Themen: Riesenfrage eins – wie kommen Studentinnen und Studenten an Wohnraum, den sie sich leisten können? Riesenfrage zwei – wie kann man Kinder, die sich in der Schule eher schwertun, besser unterstützen? Man verknüpft die beiden Fragen – und erhält eine Antwort auf beide.

Willkommen im Westen von Bremen. Hier kriegt