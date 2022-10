Wie man trauernden Menschen am besten hilft

Seit fünf Jahren senden Susann Brückner und Caroline Kraft den Podcast »endlich.«, in dem sie mit Ärztinnen, Sterbebegleitern oder Bestatterinnen über Sterben und Tod sprechen. Ein zentraler Punkt: die Trauer. Brückner, 43, hat ihren Vater und ihren Bruder durch Suizid verloren; Kraft, 42, ihren Ex-Freund.



Ihre Erkenntnisse haben sie in ihrem Buch endlich. Über Trauer reden veröffentlicht. Einer der Grundgedanken des Buchs ist die Idee einer »Gebrauchsanleitung für ein trauerndes Ich« – ein Leitfaden, der umreißt, wie man mit Menschen in Trauer umgeht: Auf was sollte man achten? Wie kann man ihnen helfen? Auf welche Art steht man Menschen zur Seite, die gerade den Verlust eines geliebten Menschen bewältigen?