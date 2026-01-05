Warum das Unbequeme oft gesünder ist

Ich wollte eine kleine Zumutung, ich kriege sie: fünf Tage vor Weihnachten, um 6.40 Uhr früh, bei 0 Grad Außentemperatur, noch vor Sonnenaufgang. Christian Becker, Facharzt für Innere Medizin und Naturheilverfahren in Starnberg, hat mich zu seinem wöchentlichen Lauftreff eingeladen.



Ich bin zu erkältet, um mitzulaufen, möchte aber den Mann, der von kleinen Abhärtungen im Alltag schwärmt, doch zumindest mal zusehen, wenn er selbst den inneren Schweinehund überwindet. Noch ist es stockdunkel und still vor seiner Praxis, dann aber