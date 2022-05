»Die Liebe ist ja nicht nur zwischen den Menschen«

Elfriede Zakrynsky hat sich in ihrem Bett aufgesetzt. Sie ist fast blind und auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit vielen Jahren lebt sie in einem Doppelzimmer in einer Pflegeeinrichtung im Westen Berlins. »Komm nur her. Setz dich aufs Bett, damit ich dich ungefähr sehen kann«, sagt sie zur Besucherin. Im Juni feiert sie ihren 105. Geburtstag. Ihr Lebenspartner ist schon vor Jahrzehnten gestorben, ihre Eltern auch. Nur ihr einziger Sohn kommt sie jede Woche besuchen.

Mit meinem Lebenspartner hatte ich wunderbare,