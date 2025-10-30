»Kann es sein, dass du ein Alkoholproblem hast?«

Häufig beginnt es harmlos. Ein Glas Wein oder eine Zigarette zum Abschalten nach einem anstrengenden Tag. Zwei, oder drei, wenn das Stresslevel besonders hoch war. Und irgendwann gehören Alkohol, Zigaretten oder andere Suchtmittel dazu, täglich. Aus Genuss wird Betäubung, aus Gewohnheit schließlich Zwang. In Hinblick auf Alkohol ist Deutschland im internationalen Vergleich ein Hochkonsumland. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat ergeben, dass fast jede dritte erwachsene Person mit drei oder mehr alkoholischen Getränken pro Woche ein Konsumverhalten aufweist, das mit einem