SZ-Magazin: Frau Nuber, Sie befassen sich seit vielen Jahren damit, wie man Probleme in einer Partnerschaft am besten in den Griff kriegt. Sie sagen, man muss dazu vor allem in die eigene Kindheit zurückschauen. Warum?

Ursula Nuber: Wie wichtig frühkindliche Prägungen sind, wissen wir ja aus der Psychologie. Und die Bindungsforschung, die sich in den vergangenen 20, 30 Jahren entwickelt hat, zeigt, dass die ersten Jahre auch einen starken Einfluss darauf haben, wie wir später mit unseren Mitmenschen umgehen – speziell eben auch in Liebesbeziehungen.