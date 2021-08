Die besten Tipps für schlechte Dates

Kribbeln im Bauch, nervöses Stottern, weiche Knie: Die Anfangsphase ist bekanntlich das aufregendste und schönste Stadium des Verliebtseins. Doch was, wenn die ersten Treffen nicht nach Plan verlaufen und zur Folge haben, dass zwei Menschen sich danach vielleicht nie wieder sehen? Gründe gäbe es dafür genug: Zu hohe Erwartungen, unterschiedliche Ansichten, fehlende Chemie. Und dann ist das Einzige, was bleibt, eine schlechte Erinnerung, der ungeduldige Blick aufs Handy oder ein Kratzer am Ego. Das muss nicht so sein, meint Paartherapeutin