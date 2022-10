»Im besten Fall kann Fremdgehen ein Türöffner sein«

Untreue erschüttert Beziehungen wie kaum etwas anderes, deshalb widmen wir dem Thema eine Serie. Hier lesen Sie Teil 1 über das Betrügen. Am 23.10. folgt Teil 2 über das Betrogenwerden. Und in Teil 3 (30.10.) wird eine Frau erzählen, wie es wirklich ist, »die Affäre« zu sein. Wenn Sie den kostenlosen Newsletter »Alles Liebe« abonnieren, landen die nächsten Folgen direkt in Ihrem E-Mail-Postfach: