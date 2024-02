»Ab dem ersten Kontakt entstehen Gefühle und Vorstellungen«

SZ-Magazin: Herr Lombardi, einer Umfrage zufolge hat jede vierte Person in Deutschland schon mal eine Beziehung per SMS, Messenger oder E-Mail beendet. Sind Trennungen in der heutigen Zeit unsozialer als früher?

Oliviero Lombardi: Auf jeden Fall, denn ein wertschätzender, persönlicher Kontakt geht in Zeiten von Dating-Apps und Online-Kommunikation oft verloren. Man kann per Social Media Schluss machen und muss dabei niemandem in die Augen gucken. Für den Moment erscheint das einfacher als in der persönlichen Begegnung – zumindest für denjenigen, der Schluss macht. Ein fairer und menschlicher Umgang ist definitiv etwas anderes.