Für Liebe ist es nie zu spät

Hans hatte ganz andere Pläne. Seine Frau Edith war seit einigen Monaten tot, auch er wollte sterben. Allein weiterzuleben in der großen Wohnung, überhaupt »der Gesellschaft zur Last zu fallen«, wie Hans sagt – darin sah er keinen Sinn. Er hatte schon mit Ärzten in der Schweiz gesprochen, einer war bereit, ihm ein Sterbemittel zu verschreiben. Der Termin stand fest: Noch in diesem Herbst, im November 2016, würde Hans in die Schweiz reisen und das Mittel trinken. Seine Kinder wussten,