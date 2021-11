SZ-Magazin: Gibt es das ultimative Zeichen, das zeigt, wann man nach einer Trennung wieder bereit ist für eine neue Beziehung?

Tina Steckling: Es tut mir total leid – das wüsste vermutlich jeder gern, weil es Liebeskummer besser erträglich machen würde, wenn wir wüssten, das dauert ab jetzt noch soundso lange, dann sind wir darüber hinweg. Aber es gibt leider keine pauschale Antwort. Die Verarbeitung einer schwierigen Situation wie einer Trennung ist ein Prozess, der bei jedem Menschen unterschiedlich verläuft: Manche durchlaufen den Abschiedsprozess zu einem großen Teil schon, während sie noch in der alten Beziehung stecken, und sind schneller offen für jemand Neues. Es gibt zudem Menschen, die verheiratet sind, drei Kinder mit ihrem Partner haben – in ihrer Ehe aber trotzdem nicht emotional gebunden sind. Die sind eventuell nie wirklich offen für eine neue Beziehung, auch nicht mit einem anderen Partner. Aber auch jemand, der emotional wenig gebunden war, kann nach einer Trennung extrem leiden. Manche können ihre Sehnsucht nach dem anderen überhaupt erst spüren, wenn er oder sie weg ist. In diesem Fall ist der Trennungsschmerz oft sogar länger und schlimmer, selbst wenn die Beziehung eine Fassade war.