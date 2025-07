 »Stefan bestimmt, wer dazukommt – und ich freue mich über die Überraschung«

Sie seien ja »Sti-Nos«, sagen sie und meinen damit: stinknormal. Betritt man das Haus von Kathrin, 58, und Stefan, 68, im Norden Hamburgs, könnte man das glatt unterschreiben. Ein Kamin in der Ecke, an der Wand hängen selbstgemalte Landschaftsgemälde, alles sehr heimelig, auch die breiten Fenster mit Blick ins Grüne – beide sind Hobby-Ornithologen. Dass ihr Liebesleben nicht so konservativ ist, schimmert durch, als Stefan beim Kaffeebrühen erzählt: Nanu, eine Anfrage der SZ – da habe er nicht an die »Süddeutsche Zeitung« gedacht, sondern an die »Sklavenzentrale«. Die gibt es wirklich, sie ist ein großes Online-Forum für BDSM, sadomasochistische Sexpraktiken. Derbes Lachen von Stefan, Augenrollen von Kathrin.