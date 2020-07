Wie Ihre Beziehung romantisch bleibt

Die gute Nachricht vorneweg: »Ja, es gibt diese Paare, die nach 50 Jahren Beziehung immer noch sehr verliebt sind ineinander. Eine leidenschaftliche Langzeitbeziehung ist möglich! Auch wenn manche Menschen das gar nicht hören wollen, weil es ihnen Angst macht, dass andere es hinbekommen.« Das ist der letzte Satz am Ende eines langen Telefonats über den Atlantik mit Arthur Aron. Der forscht als Professor für Psychologie an der Stony Brook University in New York. Aron wurde kürzlich 75 Jahre alt –