SZ-Magazin: Sie kommen in Ihrem Buch zu der Erkenntnis, dass fast alle Beziehungen an mangelnder Selbstliebe scheitern. Was meinen Sie damit?

Michael Lehofer: Meistens stört uns das an unserem Partner, was wir uns selbst nicht geben können. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Partner schenkt mir zu wenig Aufmerksamkeit, schenke ich mir wahrscheinlich selbst nicht genug Aufmerksamkeit. Und so verhält es sich auch mit der Liebe: Wenn es uns an Selbstliebe mangelt, dann verlangen wir vom Partner, dass er das kompensiert, was wir in uns selbst nicht finden.