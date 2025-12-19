Dreißig Tage Sex – was macht das mit der Liebe?

»Wann findet das Projekt heute statt?«, fragt mich mein Freund per WhatsApp aus dem Wohnzimmer, während ich versuche, die Kinder ins Bett zu bringen. Es ist nach 22 Uhr. Als die beiden klein waren, habe ich unvorsichtigerweise mit ihnen südeuropäische Schlafenszeiten eingeübt, um morgens länger schlafen zu können, das rächt sich gerade. Und dann diese Nachricht: unsexy und routiniert. An Tag 9 will ich den Monat nicht fortsetzen. Dabei hat der Selbstversuch so gut begonnen.

Ich hatte die 30-Tage-Challenge als