Sind wir jetzt eigentlich zusammen?

»Ich habe da eine Frau kennengelernt, wir sehen uns täglich, waren fünfmal gemeinsam im Urlaub, bauen ein Haus und haben zwei Kinder. Meine Frage: Sind wir jetzt zusammen?« Beim ersten Mal, als der Instagram-Algorithmus diesen Witz so oder so ähnlich in meinen Feed spülte, musste ich lachen. Beim zweiten Mal nicht mehr. Denn die Frage »Willst du mit mir gehen?« begleitet uns in all ihren Formulierungen seit der Grundschule. Aber »Ja«, »Nein« oder »Vielleicht« auf einem karierten Zettel anzukreuzen geht