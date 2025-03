Ein alter, silberner Opel, am staubigen Rand der Landstraße geparkt. Jeden Morgen. Mal in der Einfahrt, die zu einem Pferdehof führt, mal in einer von Graffiti beschmierten Steinen umrandeten Parkausbuchtung ein paar Meter weiter. Mal auf dem kleinen Sandhügel am Rande des Feldes, mal in der Einfahrt einer Finca auf der anderen Straßenseite. Immer zur gleichen Zeit, frühmorgens, zum Sonnenaufgang. Immer der Sonne zugewandt. Und der Skyline von Madrid, die man von dieser Landstraße, die im Norden aus der Stadt