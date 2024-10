»Ein Streit ist kein Weltuntergang«

SZ-Magazin: Wenn es um die Entwicklung von Kindern geht, heißt es meistens, dass die Eltern-Kind-Bindung sehr wichtig sei. Wie sehr beeinflusst denn die Paarbeziehung der Eltern das spätere Bindungsverhalten der Kinder?

Guy Bodenmann: In jeder Partnerschaft lebt man gewisse Muster vor, die die Kinder wahrnehmen und immer auch ein Stück weit verinnerlichen. Es läuft viel über Beobachtung: Wie gehen die Eltern miteinander um? Wie und was wird zu Hause besprochen? Wie gehen die Eltern mit Konflikten um, wie lösen sie sie? Wie unterstützen sie sich gegenseitig? All das sind dann Verhaltensmodelle für die eigene spätere Partnerschaft.