»Diese Zeit wird uns viel lehren und widerstandsfähiger machen«

SZ-Magazin: Gehören Sie zu den Psychologen, die davon ausgehen, dass die Scheidungsrate nach der Coronakrise ansteigt?

Guy Bodenmann: Sie könnte den Anstoß dazu geben, eine ohnehin morbide Beziehung zu beenden. Wenn scheidungserleichternde Faktoren hinzukommen, zum Beispiel viele Streitigkeiten, wird es wahrscheinlicher, dass ein Paar sich trennt. Man muss aber auch bedenken, dass es gerade in einer äußeren Krisensituation viele scheidungs­erschwerende Bedingungen gibt: Wirtschaftlich unberechenbare Konsequenzen und eine hohe allgemeine Verunsicherung wie jetzt durch die Pandemie senken das Scheidungs­risiko. Menschen halten sich an dem fest, was sie haben. Auch an ihrer Partnerschaft.