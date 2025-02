»Wir müssen Jungen anders erziehen«

Roxane Gay gilt als eine der wichtigsten feministischen und gesellschaftspolitischen Stimmen unserer Zeit. In ihrem Buch Hunger beschrieb sie 2017, wie sie im Alter von zwölf Jahren vergewaltigt wurde und danach aß und aß, um ihren Schmerz zu betäuben. Nun wurde die von ihr herausgegebene Anthologie Halb so schlimm auf Deutsch übersetzt. Das englische Original war bereits 2018 erschienen. In 29 Essays erzählen Betroffene, was »Rape Culture« für sie bedeutet. Denn »eine Kultur der Vergewaltigung« herrscht weithin, immer noch, wieder zunehmend: In den USA ist erneut Donald Trump an der Macht, ein verurteilter Missbrauchstäter, der sich damit brüstete, Frauen einfach so »an die Muschi greifen« zu können. In Frankreich wurde kürzlich Dominique Pelicot für schuldig befunden, seine Ehefrau Gisèle über Jahre hinweg betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten zu haben. Fünfzig weitere Angeklagte wurden mit ihm verurteilt. Nach der Bundestagswahl werden die zwei stärksten Parteien im Parlament voraussichtlich die CDU und die AfD seien. Beide Parteien stehen für ein heterosexistisches Familienbild. Dabei wäre für Roxane Gay ein erster Schritt in eine Gesellschaft ohne sexualisierte Gewalt, genau dieses Bild aufzubrechen.