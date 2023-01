»Die beste Paartherapie ist das Zusammenleben«

SZ-Magazin: Gibt es so etwas wie einen richtigen Zeitpunkt zum Zusammenziehen?

Ursula Nuber: Es gibt zumindest einen ungeeigneten Zeitpunkt: Nämlich dann, wenn man frisch verliebt ist und noch gar nicht so viel von dem anderen weiß. Man sollte sich erst ein bisschen besser kennenlernen und nicht mehr zu viele Schmetterlinge im Bauch haben. Es ist wichtig zu wissen, was einem am anderen nerven könnte, damit man sich realistisch fragen kann, ob man es trotzdem gemeinsam versuchen möchte. Wenn man zu früh zusammenzieht, geht man diesen Schritt in einer Zeit, in der man den Partner idealisiert.