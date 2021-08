Ich hasse die Schule. Mama mag nicht, wenn ich das sage, aber es stimmt. Sie versteht es sowieso nicht. So sind die Erwachsenen eben. Sie sind wie Leute, die durch einen Schneesturm laufen, und wenn sie sich umdrehen, sehen sie ihre Fußstapfen hinter sich nicht mehr. Die Erwachsenen haben vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein. Einmal hat meine Mutter mir geschworen, dass sie sich nicht an die Schmerzen bei der Geburt ­erinnert. Und dass das absichtlich so wäre,