Zu schnell

Die Sonne schien zum offenen Autofenster herein, und das Wasser der Bucht, die Katherine entlangfuhr, blitzte und funkelte; was für ein strahlender Tag es war! Katherine Caskey war fünfundfünfzig und arbeitete für den Sozialdienst des örtlichen Krankenhauses, sprich, sie sorgte dafür, dass die entlassenen Patienten die medizinische Nachsorge bekamen, die sie brauchten. Keine ganz leichte Aufgabe in dem Städtchen Crosby in Maine; hier fanden sich nur schwer Leute, die die Patienten zu Hause betreuten, es gab nicht genug Pflegekräfte in