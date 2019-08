Alina Bronskys erster Roman hieß Scherbenpark, daraus las sie 2008 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Bronsky wurde 1978 in Russland geboren und lebt seit ihrer Jugend in Deutschland. In ihrem Bestseller Der Zopf meiner Großmutter von Mai 2019 ist die russische Helikopter-Oma im deutschen Wohnheim die tragende Figur.