Peter Fabjan, 81, Internist im Ruhestand, wollte lange gar nicht reden, dann, nach vielen E-Mails, redet er vier Stunden lang. Sein Halbbruder Thomas Bernhard, der 1989 mit 58 Jahren starb, hat ein Werk hinterlassen, das in der deutschsprachigen Literatur einzigartig ist: schonungslos in seiner Kälte, virtuos in der Sprache und radikal in seiner Weltanklage. Das Gespräch findet im Bernhard-Haus statt, jenem Vierseithof in Obernathal in Österreich, den Bernhard viele Jahre lang bewohnte und der heute ein Museum ist. Peter Fabjan

Angebot auswählen und weiterlesen Tagespass 24h Zugriff auf alle SZ Plus-Inhalte für 1,99 €. Weiter Kostenloser Testzugang 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Kostenloser Testzugang für Studenten 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Jahresvorteilspreis 12 Monate lang nur 19,99 € / Monat. Weiter Sie sind schon Abonnent? Hier einloggen!