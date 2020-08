Das Jahr 2120 war normal. Kein Vergleich zu den Jahren davor, die ich als tosend erinnere. Aber die Erinnerung an die Zeit ist schwach. Es ist ja schon so lange her. Wie ein Stein liegt die Vergangenheit im Waldboden. Und ich habe noch keinen Stein gesehen, der eine Knospe getrieben hätte. Die man dann sehen könnte. Ich sehe keine Knospe. Ich sehe, dass das Erinnerte merkwürdig ungreifbar ist. Es gibt keinen Zugriff. Als hätten die Hände keine Hand frei, um