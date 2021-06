»Wir gewinnen in der Menopause an Wert«

SZ-Magazin: Sie zitieren in Ihrem Buch die Feministin Germaine Greer: Die Frau in der Menopause sei ein einziges Klischee und könne sich nur befreien, indem sie ihre Geschichte erzähle. Ist das der Grund für dieses Buch?

Darcey Steinke: Als ich in die Menopause kam, war ich überrascht, dass nichts daran war, worauf man sich freuen konnte. Es war wie das Ende. Als wäre dir dein Platz in der Gesellschaft und in der Welt der Sexualität vergangen. Und die Vorurteile über die Menopause sitzen tief und sind erschreckend negativ.