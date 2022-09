Der Hutkönig

In Andreas Nuslans Keller schimmelt es. Und Nuslan, den freut’s. Wenn er Schimmel sieht, weiß er, dass sein größter Feind fern ist: die Motte. Motten im Keller, das wäre für ihn, einen Hutmacher, das Allerschlimms­te. Sie würden sich durch die Rohlinge, so heißen die zukünftigen Hüte, fressen, und dann wär’s das mit den Hüten. »Drum ziehst ma schön die Tür zu, gell?«, sagt Andreas Nuslan, der von allen Andi genannt wird. In seinem Keller, dessen Eingang unter dem einen Haus