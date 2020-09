»Wenn du dein Ziel erreichst, ist es vorbei«

Jonathan Anderson, 36, ist Nordire, lebt in London, pendelt aber nach Madrid und Paris, wo sich das Design-Atelier der spanischen Luxusmarke Loewe befindet, deren Chefdesigner er seit sieben Jahren ist. Er entwirft außerdem für sein eigenes Label JW Anderson, Uniqlo und Moncler. Das Interview findet am Telefon statt, was seine Stimme noch mehr zur Wirkung bringt: viel tiefer und voller, als sein jugendliches Aussehen es vermuten lässt. Sollte er ­irgendwann keine Lust mehr auf Mode haben – er müsste sofort