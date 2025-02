»Die richtige Farbe wirkt wie gutes Make-Up«

SZ-Magazin: Frau Rees, stellen wir uns vor, man hat einen Schrank voller Klamotten, manche hat man wegen des Schnitts gekauft, andere wegen des Materials oder einfach weil sie heruntergesetzt waren. Über die Farben hat man sich dabei nie große Gedanken gemacht – will das jetzt aber ändern. Wie macht man sich klar, welche Farben man gerne trägt?

Anuschka Rees: Ich würde nicht anfangen mit der Frage: Was steht mir gut?, sondern erstmal überlegen: Welche Farben gefallen mir, ganz unabhängig von Mode? Welche Farben finde ich gut an anderen Leuten? Oder man schaut sich in der eigenen Wohnung um.