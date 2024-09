»Wir fragten uns oft, warum die Reste nicht besser genutzt werden«

Das Wort klingt einfach nicht gut. Deshalb sagen sie bei Nona Source nie »Deadstock«, also toter Lagerbestand, wie es sonst in der Modewelt üblich ist, sondern: »Sleeping Beauties«. Man soll sich all die Stoffrollen, die bei den Firmen übrig bleiben und dann ungenutzt daliegen, wie schlafende Dornröschen-Schönheiten vorstellen, die nur geweckt werden müssen. »Das Aufwecken übernehmen jetzt wir«, sagt Anne Prieur du Perray, eine der Gründerinnen von Nona Source in Paris. Die junge Frau mit den dunklen Haaren sitzt in