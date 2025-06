Wie ich lernte, klassische Musik zu lieben

Lange Autofahrten waren am schlimmsten: diese gutbürgerlichen Sonntagsausfahrten in die Berge oder zu Verwandten. Nach dem Mittagessen ging es los. In unseren zarten Kindermägen rumorte dann noch die Kalbszunge in Rotweinsoße, wir saßen träge und wehrlos auf der Rückbank und konnten gerade noch denken: Lass es wenigstens Bach sein. Aber an manchen Tagen bemächtigte sich unseres Vaters eine lebensfeindliche Laune und er legte Mahler ein, ohne Diskussion. Das war übel. Bach ging noch, der war so altdeutsch schwerfällig, über den