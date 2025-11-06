»Bach bringt die Welt ins Gleichgewicht«

Als Víkingur Ólafsson für das Interview auf dem Bildschirm erscheint, sitzt er in einem Hotelzimmer in Göteborg. In der Stadt spielt er am Abend ein Klavierkonzert, das der US-amerikanische Komponist John Adams eigens für ihn geschrieben hat. In Reykjavík ist der 41-jährige Isländer nur noch selten, seit seinem Durchbruch vor sieben Jahren ist er auf den Bühnen der Welt zu Hause – als wichtiger Repräsentant einer neuen Generation von Pianisten, die die klassische Musik neuen Publikumsschichten nahebringen. Dafür gab es,