SZ-Magazin: Herr Ramsauer, haben Sie heute schon Klavier gespielt?

Peter Ramsauer: Nein, leider. Das schaffe ich nicht jeden Tag.



Und Sie, Herr Schily?

Otto Schily: Heute noch nicht, gestern.



Was haben Sie gespielt?

Schily: Chopin, ein Prélude.

Wie oft spielen Sie?

Schily: Alle zwei Tage im Schnitt. Kommt drauf an, ob ich dazu Zeit habe. Abends will ich die Nachbarn damit nicht so behelligen.