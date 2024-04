»Es macht glücklich, sich als Teil eines größeren Ganzen zu fühlen«

SZ-Magazin: Herr Blaß, haben wir durch unsere westliche Lebensweise den Kontakt zur Natur verloren?

Matthias Blaß: Ja, zumindest weitgehend. Das Alltagsleben moderner Menschen bietet einfach wenige Gelegenheiten, der Natur intensiv zu begegnen und sich als Teil von ihr zu erfahren. Ich erlebe es so, dass heute kaum noch jemand weiß, wie man unmittelbar in, von und mit der Natur lebt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Naturentfremdung vieler Menschen noch zugespitzt, weil ihre Aufmerksamkeit mehr und mehr von virtuellen Welten gefangengenommen wird.