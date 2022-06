Dem Meer entrissen

Choco frito ist Portugals Ver­sion von Fish and Chips. Es liegt in fettigen Haufen auf Lucas Martins’ Teller. Rechts in Pommesstreifen geschnittene Kartoffeln, links ein in Stücke geschnittener und frittierter Tintenfisch. Vor einer Stunde hatte Lucas am Meeresgrund noch seine kurzen, breiten Finger neben die sich immerzu windenden Tentakel eines Tintenfisches gehalten, in der Hoffnung, er möge sie berühren, aber das Tier hatte ihm den Gefallen nicht getan. Stattdessen hatte es zum Sprung an­gesetzt, eine Tinten­wolke ausgestoßen und war wie ein Pfeil ­davongeschwommen, seine Haut zu einem milchigen Weiß changierend.