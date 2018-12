Liebe Leserinnen, liebe Leser,



der SPIEGEL hat am 19. Dezember 2018 öffentlich gemacht, dass sein festangestellter Reporter Claas Relotius in dutzenden journalistischen Reportagen und Interviews Fakten verfälscht, manipuliert oder erfunden hat.



Auch in anderen deutschen Medien, darunter dem SZ-Magazin, hat Relotius Beiträge veröffentlicht. Im SZ-Magazin sind im Jahr 2015 zwei Interviews von ihm erschienen, die wir nun erneut prüfen.



Zum einen ein Gespräch mit dem New Yorker Herrenschneider Martin Greenfield, das am 15. Mai 2015 veröffentlicht wurde. Zum anderen ein Gespräch mit den Woodstock-Veteranen Barbara und Nicholas Ercoline, das am 11. September 2015 erschienen ist. Beide Interviews weisen Fehler auf und verstoßen gegen journalistische Standards.



Im Falle des Gesprächs mit dem mittlerweile 90-jährigen Martin Greenfield spricht dessen Sohn Tod Greenfield von »zahlreichen Beschönigungen und Fehlern«. Relotius gibt zu, in dem Interview Passagen »manipuliert« und mit Zitaten aus Greenfields Autobiografie »verdichtet« zu haben.



Im Falle des Interviews mit Barbara und Nicholas Ercoline erklären die Interviewten, dass sie sich in der Veröffentlichung massiv missverstanden fühlen. Relotius gibt auch hier zu, dass das Gespräch »Unsauberkeiten« enthalte.



Die Chefredaktion des SZ-Magazins entschuldigt sich bei den Betroffenen: der Familie Greenfield und bei Barbara und Nicholas Ercoline. Wir entschuldigen uns auch bei unseren Leserinnen und Lesern: obgleich jeder Beitrag im SZ-Magazin durch zahlreiche Hände geht und vielfach geprüft wird, haben wir uns von Claas Relotius gleich zweimal täuschen lassen.



Beide Interviews haben wir von unserer Website sz-magazin.de entfernt. Wir werden die Fälle weiter sorgfältig untersuchen und alles dafür tun, solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.



Die Chefredaktion des SZ-Magazins