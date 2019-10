»Wir machten alle Türen auf und spielten Beethoven«

SZ-Magazin: Statt zu fragen, wo Sie überall waren, beginnt man besser damit, Sie zu fragen, wo Sie nicht waren.

Gunther Holtorf: Im Wesentlichen fehlen mir drei Länder: der Tschad, Südsudan und Somalia. In diesen Staaten schießen die Leute schon mal, bevor sie fragen, was man eigentlich will. Zum Südsudan muss man sagen, dass es ihn erst seit 2011 gibt. Dazu kommen ein paar Atolle in der Südsee, Kiribati zum Beispiel. Aber meine Reisen haben ja immer im Auto stattgefunden, in einem Geländewagen von Mercedes, genannt Otto. Auf einigen Atoll-Staaten kann man aber nicht mal richtig fahren.