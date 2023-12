Taylor, meine Töchter und ich

Der Tag, an dem endlich auch ich feststelle, dass wir uns alle Taylor Swift eingefangen haben, beginnt mit einer konzertierten Aktion. Tochter Nummer zwei, noch nicht ganz 16 Jahre alt, sammelt möglichst viele Geräte mit Internetzugang und helfende Familienmitglieder. Deren Aufgabe: auf der Website eines Konzertveranstalters so lange und so oft »Refresh« zu drücken, bis die Option, Tickets für die Taylor-Swift-Konzerte in Deutschland zu kaufen, tatsächlich aufploppen würde. Es ist lange vorher klar gewesen, dass die Server überlastet und das