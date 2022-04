»Man sollte vital resignieren«

SZ-Magazin: Herr Polt, in wenigen Tagen werden Sie 80 Jahre alt. Wir wollten mit Ihnen über Ihr Leben reden, Sie haben gesagt, reden wir lieber über den Humor. Können Sie uns denn mit all Ihrer Fachkompetenz sagen: Was ist Humor, und warum braucht ihn der Mensch?

Gerhard Polt: Humor ist eigentlich immer nur, wenn er stattfindet.

Wie meinen Sie das?

Völlig ernst. Der Witz kann komisch sein oder nicht, es ist immer wie bei der Liebe, die gibt’s oder gibt’s nicht, und sie ist nicht fassbar.