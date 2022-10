Warum Leoparden für ihre Punkte bezahlt werden sollten

SZ-Magazin: Sie schlagen vor, dass Leoparden jedes Mal dafür entschädigt werden sollten, wenn Menschen ihr Muster auf ein Kleidungsstück drucken. Befinden sich in Ihrem Kleiderschrank keine Leopardenpunkte?

Caroline Good Markides: Es ist lustig, die Leute fragen mich das jetzt ständig. Ich gebe zu, dass ich eine langjährige Liebesbeziehung mit Leopardenmustern führe. Es gab Zeiten, in denen ich Hosen und Mäntel mit dem Print getragen habe, und solche, in denen ich nur einen Leopardenkragen oder gepunktete Schuhe mit ­ruhigeren Sachen kombinierte. Vermutlich habe ich aber noch nie so wenig Leoprint getragen wie jetzt. Vielleicht habe ich mich durch meine Forschung ein bisschen sattgesehen. Aber irgendwann kommt sicher der Moment, in dem ich wieder süchtig werde. Das ist die Magie des Leoparden.