»Man muss verstehen, dass Tiere manchmal Arschlöcher sein können«

Dorothy liegt bewegungslos auf einer Schubkarre. Zwei Menschen bringen sie weg. Ihre Freunde stehen hinter einem Zaun, starren sie an, sie wirken fassungslos. Das Foto, auf dem diese Szene zu sehen ist, erschien vor einigen Jahren im Magazin »National Geographic« und erregte großes Aufsehen. Denn Dorothy und ihre Freunde sind Schimpansen. Die Reaktion der Affen auf den Tod ihrer Freundin schien eine Art Abschiednehmen zu sein. Das Bild provozierte eine Frage: Was wissen Tiere über den Tod? Kann es sein, dass die Affen etwas Ähnliches empfanden, wie wir es tun, wenn wir einen uns nahestehenden Menschen ver­lieren? Ahnten sie vielleicht sogar, dass Dorothys Schicksal auch sie irgendwann ereilen würde? Diesen Fragen hat sich die Philosophin Susana Monsó in ihrem Buch »Playing Possum gestellt«. Sie führten sie auf eine Reise tief in die Psyche der Tiere.