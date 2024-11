Wetten, Sie können dieses Interview nicht auf einmal durchlesen?

Frau Mark, am Wochenende las ich Online einen Artikel darüber, dass immer weniger Studenten an US-Eliteuniversitäten in der Lage seien, ein ganzes Buch durchzulesen. Beim ersten Absatz des Artikels stand ich auf, um mir ein Müsli zu machen, obwohl ich keinen Hunger hatte. Bei der Hälfte des Textes hatte ich schon mehrmals einen Absatz von vorne lesen müssen, insgesamt habe ich mich innerhalb von zehn Minuten, die es dauerte, den Artikel zu lesen, sicher zehnmal ablenken lassen. Ist das normal?Gloria Mark: Es ist auf jeden Fall nicht ungewöhnlich. Ich habe diesen Sommer bei einem Experiment der New York Times mitgeholfen. Die Journalisten haben Leute gebeten, sich 10 Minuten Online nur auf ein Bild zu konzentrieren, ein Bild des amerikanischen Malers James Whistler. Nur etwa 25 Prozent der Menschen haben es geschafft, innerhalb dieser zehn Minuten nichts anderes zu machen.