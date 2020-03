SZ-Magazin Frau Nussbaum, in Ihrem aktuellen Buch beschäftigen Sie sich mit dem Kosmopoliten, dem Weltbürger. Warum jetzt?

Martha Nussbaum: Josh Hawley, ein republikanischer Senator, hat mich als Kosmopolitin angegriffen. Er war der Meinung, es sei etwas Schlechtes, dass wir alle Bürger einer gemeinsamen Welt sind und diesbezüglich auch Pflichten haben. Die meisten Christen hören das in ihren Kirchen, die meisten Juden auch, trotzdem greift in den USA gerade ein »Me first«-Nationalismus um sich. »America first.« Manche lehnen sogar die internationale Menschenrechtsbewegung ab.