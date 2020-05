»Beim Frühjahrsputz geht es um viel mehr als nur Saubermachen«

SZ-Magazin: Sie verbringen freiwillig viel Zeit damit, Dinge aufzuräumen und zu putzen. Die meisten Menschen, die ich kenne, schieben beides vor sich her, bis es nicht mehr anders geht. Was macht Ihnen so viel Spaß daran?

Sabine Haag: Das ist einfach: Man sieht sofort, was man getan hat, und das ist unheimlich befriedigend. Noch dazu ist es eine sehr sinnvolle Tätigkeit, denn wie Sie schon sagen: Irgendwann muss es ja getan werden. Ich würde es ein bisschen mit dem Sportmachen vergleichen, dazu hat auch nicht jeder immer Lust. Aber wenn man sich dann mal überwunden hat, fühlt es sich wunderbar an.