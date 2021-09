Bunte Republik Deutschland

Neulich wurde die Fassade unse­res Nachbarhauses gestrichen, eines fünfgeschossigen Altbaus, aus unseren Fenstern im Wohn­zimmer schauen wir direkt darauf. Die ­Fassade, die bisher in ihrem zarten Gelb kaum auffiel, ist nun so blau wie eine ­Ikea-Filiale. In guten Momenten denke ich jetzt für ­einen Augenblick, aufs Meer zu ­schauen. In schlechten sehe ich vor allem den Blaustich auf unseren weißen Wohn­zimmerwänden.

Ich lebe in Berlin-Neukölln, einer sogenannten bunten Gegend, was jedoch nicht auf die Hausfassaden zutrifft. Die allermeis­ten sind