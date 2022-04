Warum Städten ohne »Kunst am Bau« etwas fehlen würde

Kunst kann manchmal ganz schön anstrengend sein, zumal wenn es um Kunst geht, die nicht in Museen oder Galerien zu sehen ist, sondern im öffentlichen Raum. Wer über Kunst am Bau schreibt, darf auch von Dingen wie dem Bundestagsbeschluss vom 25. Januar 1950 nicht schweigen, in dem die Bundesregierung ersucht wird, »bei allen Bauaufträgen (Neu- und Umbauten) des Bundes, soweit Charakter und Rahmen des Einzelbauvorhabens dies rechtfertigen, grundsätzlich einen Betrag von mindestens einem Prozent der Bauauftragssumme für Werke der bildenden Kunst vorzusehen«. Es muss die Rede sein von der vorläufigen Durch-führungsbestimmung von 1953 und den 1957 erlassenen »Richtlinien für die Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen« (RBBau) mit dem Abschnitt »K7« zur »Beteiligung bildender Künstler«, unter Insidern kurz und kennerhaft »K7 RBBau« genannt, sowie dem vom Bauministerium, dem Bundesamt für Bauwesen und dem Finanzministerium im Jahr 2005 erarbeiteten und 2012 aktualisierten Leitfaden für Kunst am Bau …